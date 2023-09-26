Контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернігівській області інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру у прикордонних районах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають правоохоронці, насамперед ворога цікавила інформація про місця розташування блокпостів, чисельність особового складу, наявність військової техніки ЗСУ та будівництво на території регіону об’єктів військової авіації.

Також зловмисник "малював" для агресора схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.

Крім того, фігурант, за завданням ворожих спецслужб, збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури обласного центру. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по регіону.

За даними слідства, ворожим інформатором є місцевий житель, який на період окупації частини регіону потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди.

У травні цього року на чоловіка дистанційно вийшов представник спецслужб рф і запропонував йому співпрацю у війні проти України.

Згодом російський інформатор приступив до виконання ворожих завдань, про що "звітував" агресору в анонімному чаті. Щоб приховати злочинну діяльність, він одразу видаляв усі повідомлення після кожного "сеансу" зв’язку з окупантами.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.