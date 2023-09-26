У ніч на четвер, 21 вересня, росія здійснила масований запуск крилатих ракет у кілька хвиль. Був потужний удар по готелю в Черкасах.

Відомом, що постраждали 11 людей. Також уламки поцілили у ринок центральний. Там не було жодного військового об'єкта.

"Дякуючи Богу, це відбулось до шостої ранку, тому що о сьомій тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності", - кажуть жителі міста.

Кореспондент "Подробиць" Станіслав Кухарчук побував на місці зруйнованого готелю та ринку.

Також Кухарчук поспілкувався з постраждалими від удару рф.

Юлія намалювала картину в перший день війни - 24 лютого 2022 року. Це єдина картина, яка уціліла з понівеченого росіянами готелю в Черкасах.

"Картина була написана 24 лютого 2022 року, в день початку повномаштабного вторгнення рф до України. Вона єдина, яка вціліла після удару. Цікаво, що вигоріла лише дата війни", - каже жінка.

У пана Віктор, жителя Черкас до обстрілу готелю та ринку був величезний кіоск з вело-товарами майже на півмільйона гривень.

Та уціліло лише тільки те, що ви бачите на відео.