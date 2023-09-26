У Рівному студенти та викладачі професійних коледжів взялися робити буржуйки для ЗСУ. Міні-пічки виготовляють із підручних матеріалів. Усі вироби - автономні та мобільні. Їх можна розмістити у будь-якому окопі чи бліндажі.

Під потреби військових навчальну майстерню одного із місцевих коледжів перепрофілювали ще від початку повномасштабного вторгнення. За цей час зробили уже сотні обігрівачів і не припиняють дотепер. Дивіться.

У навчально-виробничій майстерні одного із рівненських коледжів "кипить" робота. До настання холодів поспішають наробити міні-пічок для військових.

Вона зроблена з автомобільних дисків. Різних розмірів. Їх встановлюють як безпосередньо в окопах, так і в місцях, де треба відпочити й зігрітися.

Усім процесом керує пан Володимир. Він вже понад п'ять років навчає майбутніх зварювальників.

Анатолій - студент другого курсу. Хлопець тільки опановує навички майбутньої професії. Після пар приходить до майстерні і береться до роботи, бо так, каже, хоче допомогти ЗСУ.

Анатолій Северенюк, студент:

В основному ми зачищаємо і щось обрізаємо як потрібно, інколи ще підрівняємо і варимо - учимся. Скоро зима,похолодання, потрібно буде допомагати воїнам хоча би такими возможностями.

Обігрівачі майструють з підручних матеріалів.

Володимир Герман, майстер виробничого навчання коледжу:

Кинулися купувати метал. Ціна на метал досить висока і прийняли рішення з того, що є доступно. Тобто маючи обладнання, маючи робочу силу, прийняли рішення робити це з дисків. Робимо це із газових балонів, з дисків, з дисків з-під фреону.

Цю навчальну майстерню перепрофілювали під потреби військових ще на початку повномасштабного вторгнення. За цей час тут зробили уже сотні хенд-мейд буржуйок. Їх передали бійцям на передову та на звільнені від окупантів Харківщину і Херсонщину.

Володимир Герман, майстер виробничого навчання коледжу:

Ми робим як для обігріву приміщень, окопів, для сушки речей, для приготування їжі. Тобто за допомогою волонтерів нам кажуть які конкретно треба. Ми швиденько робим і відправляєм.

Наприкінці літа майстерня запрацювала з новою силою, адже потреба в буржуйках не зникла. Ближче до зими, прогнозують, замовлень стане більше.