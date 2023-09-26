В Івано-Франківській області сталася пожежа у відпочинковому комплексі, де відпочивали майже 150 дітей.

Про це повідомляє ДСНС та КМВА.

Пожежа в будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноїлля, присілок Долина, Білоберізької тергромади, Верховинського району почалася вчора ввечері після 18:00.

омент прибуття рятувальників, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м. кв. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

О 20:43 пожежу локалізували, а о 22:26 - ліквідували.

Вогнеборцям вдалося врятувати частину будівлі відпочинкового комплексу. Постраждалих немає.

Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 людей обслуговуючого персоналу. При пожежі усіх дітей вивели з будівлі.

У КМВА повідомили, що у відпочинкову комплексі перебували діти з Києва.