Ближче до лінії фронту в жителів окупованих територій інші проблеми.

І поки ми чекаємо на підсилення озброєнням нашого фронту, у глибокому тилу окупантів лунають вибухи. У тимчасово окупованому Сорокиному, на Луганщині, здетонував склад із російськими боєприпасами. Вибухало цілий день. Більше про ситуацію на східному фронті - Сергій Вендін.

Так жителі тимчасово окупованого Сорокиного реагують на вибухи.

Конкретно что-то бахнуло. Ого! У меня аж стекла задребезжали и цветы зашатались.

Місто - у глибокому тилу окупантів, за понад сто кілометрів від лінії фронту.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Кажуть, що їх "бамбили 8 лет", але "бавовну" бачать і чують наче вперше. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність". Загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є "ждуны". Тільки останні очікують на українських військових. Тому і палає...

Ближче до лінії фронту в жителів окупованих територій інші проблеми. Мешканці Лисичанська скаржаться на антисанітарію та навалу мишей та щурів.

На фронті ж не вщухають бої. Ворожа армія все ще намагається наступати. Сили Оборони відбивають атаки, та гонять рашистів назад. Окупанти біжать так, що не чують команд командирів.

Пишите объяснительные мне "почему совершили военное преступление, оставив рубежи обороны взвода". Ни одного человека я там не нашел, ни в овраге, нигде, б**ть. Вы а**ели всем взводом, б**ть. Вы просто а**ели!

А це залишки російського танку Т-90 у Кліщіївці. Загарбники намагаються знову захопити село, але марно.

Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення, щодня обстрілюючи мирні міста та села. Так палає багатоповерхівка після авіаудару в Авдіївці.

Жителів будинку приїхали евакуювати поліцейські. Люди виїжджають без речей. Усе згоріло.

Евакуація з прифронтових територій щоразу відбувається під артилерійську канонаду та під прицілом ворожих дронів. Так виглядає один з мікрорайонів Вугледару, який росіяни обстрілюють з артилерії та авіації. Тут немає жодної вцілілої будівлі, у якій можна перечекати обстріл.

Про евакуацію просила родина пенсіонерів. У чоловіка через постійний стрес загострилася хвороба. Ходити він може тільки з милицями.

У Вугледарі залишається 153 цивільних. Через загострення ситуації деякі з них також готуються виїжджати.