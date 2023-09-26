На Полтавщині стався вибух: піднявся дим (відео) [ Редагувати ]
У Лубенському районі на Полтавщині пролунав вибух, після якого в небо здійнявся стовп вогню і диму. Попередньо, сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.
На місці вже працюю рятувальники.
Про НП повідомив у Telegram начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Згодом Лунін повідомив, що на місці вибуху вигорають залишки газу.
"Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.
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