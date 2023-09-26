В Україні зафіксували північне сяйво: фото рідкісного явища [ Редагувати ]
У ніч на 25 вересня у небі над Харківською областю було помічене незвичайне сяйво за формою, що нагадує червоні стовпи світла.
Про це пишуть на форумі Київського клубу любителів астрономії Astropolis.
"Фото було зроблено у Богодухівському районі Харківщини, у селищі міського типу Коломак, географічні координати - 49,8° північної широти. Час фіксування явища - 25 вересня 2023 03:15 за Києвом", - йдеться у повідомленні.
Він розповів, що готувався до спостережень за нічним небом та випадково помітив слабке сяйво в небі. А найяскравішим явищем було за 20 хвилин до того.
За інформацією фахівців, причиною явища стала сильна геомагнітна буря, яка накрила Землю в ніч проти 25 вересня.
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