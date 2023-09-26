Коли гречка майже суха, комбайни сміло вирушають в поле її молотити.

На Буковині збирають врожай гречки. І якщо в минулі роки місцеві аграрії сіяли її неохоче, то нині побили рекорд. Уже намолотили понад 700 тонн. На яку врожайність гречихи розраховують загалом? Ольга Лучек дізнавалася.

Цю гречку посадили у травні. А зараз аграрії перевіряють її на дозрівання. Коли гречка майже суха, комбайни сміло вирушають в поле її молотити.

Богдан Бойчук, заступник начальника управління агропромрозвитку Чернівецької ОВА:

Цьогоріч на Буковині посів гречки 3,3 десятих тисяч гектарів, це набагато більше ніж в минулі роки. Попередній посів гречки становив десь до 300 гектарів, в основному для населення, для власних потреб, для бджолярів. Цьогоріч нас радує ця площа, середня врожайність на сьогоднішній день по області по збору сягає в межах 20 центнерів з гектара. Валовий збір ми очікуємо в межах 7 тисяч тонн. Гречка є хороший попередник для багатьох сільськогосподарських культур, покращує свою сівозміну.

І ось комбайнери один за одним шикуються в полі. Заводять мотори - й гайда до роботи. Відповідає за збір врожаю Володимир. Він саме перевіряє, чи немає втрат за комбайнами.

Володимир Фіденчук, агроном:

Якщо щось не подобається по нашим критеріям, регулюємо комбайни. Збираю сорт антарія, вона є медоносна, бджолярі в принципі задоволені, вона є невибаглива культура для ґрунтів і легка у вирощуванні.

Ця цінна круп'яна культура є хорошим медоносом, кажуть аграрії. До того ж не потребує захисту, а відтак не окроплюється і є екологічно чистою. За сприятливих умов на таких площах можна отримати доволі високий врожай.

Микола Крецький, керівник відділення агрофірми:

Для гречки погода була більш менш сприятливою, були опади, що гречка любить, в принципі умови були досить гарні для гречки.

З початком повномасштабної війни багато аграріїв задумалися над майбутніми посівами.

Богдан Бойчук, заступник начальника управління агропромрозвитку Чернівецької ОВА:

Багато підприємств перейшли сьогодні на посів гречки у зв'язку з воєнним станом і щоб покращити продовольчу безпеку, замінили посів зернових.

А комбайнери вже докошують поле. Після збору врожаю гречку перевозять на елеватори. Там її очищують, за потреби досушують. І тільки після цього зерно фасують і відправляють на продовольчий ринок до споживача. Нинішній врожай гречки на Буковині аграріїв тішить вперше за останні роки. Тож переконані - гречка буде на столі кожного українця.