Перша осіння Повня або Урожайний Місяць настане 29 вересня о 12:58 за київським часом. Ця дата має особливе значення, оскільки над Землею виникає особлива енергетика.

Що заборонено робити в Повню

цього дня не бажано підписувати важливі договори та здійснювати далекі поїздки;

не рекомендується займатися роботами у саду чи на городі;

не бажано розпочинати нові стосунки та розривати союзи, які вже є;

не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти та сварки.

Повня - це фаза, коли Місяць розташовується на протилежній від Сонця стороні Землі. Місяць у цей момент повністю освітлений і його дуже добре видно із Землі, у всій красі. Урожайний Місяць - це загальна назва Повного місяця, яка випадає на дату, найближчу до дня осіннього рівнодення. Найчастіше така повня відбувається в останній декаді вересня.