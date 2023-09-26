Повня у вересні: що заборонено робити в "Урожайний Місяць" [ Редагувати ]
Перша осіння Повня або Урожайний Місяць настане 29 вересня о 12:58 за київським часом. Ця дата має особливе значення, оскільки над Землею виникає особлива енергетика.
Що заборонено робити в Повню
- цього дня не бажано підписувати важливі договори та здійснювати далекі поїздки;
- не рекомендується займатися роботами у саду чи на городі;
- не бажано розпочинати нові стосунки та розривати союзи, які вже є;
- не можна лаятись, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти та сварки.
Повня - це фаза, коли Місяць розташовується на протилежній від Сонця стороні Землі. Місяць у цей момент повністю освітлений і його дуже добре видно із Землі, у всій красі. Урожайний Місяць - це загальна назва Повного місяця, яка випадає на дату, найближчу до дня осіннього рівнодення. Найчастіше така повня відбувається в останній декаді вересня.
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