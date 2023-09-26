У Новозборишіському лісництві, крім фазанів, зайців та кабанів у вольєрах вирощують оленів благородних.

В Україні зростає популяція диких звірів та птахів. Усе через заборону полювання на період воєнного стану. Допомагають відновленню й лісівники - випускають у природу мисливські види тварин, вирощені у вольєрах. Нині у волинські угіддя заселили фазанів та вперше - зайців. Як це було - бачив Роман Ковальчук.

Сотню фазанів, вирощених у вольєрах Новозборишівського лісництва, випустили у дику природу.

Молодняк цього року, вже 4 місяці йому, вже дорослий птах.

На Волині ще у 2019-му взялися відновлювати популяцію цих майже зниклих на території регіону пернатих. Відтоді у мисливських угіддях оселилися тисячі фазанів. Лісівники кажуть: птах добре себе почуває у цій місцевості. Підходить клімат і їжі вдосталь.

Григорій Биховець, мисливствознавець:

Харчується він всім: і паростки рослин, і жуки всякі. Поїдає хробачків, насіння. Зимою харчується насінням бур'янів, які залишаються. Ховається в кущі, захисні умови, щоб були йому.

У вольєрах - близько двох тисяч птахів. У попередні роки оселили на відкритій місцевості таку ж кількість особин.

Віталій Каращук, провідний мисливствознавець Поліського лісового офісу:

Фазан в природніх умовах дає непогане поповнення популяції, тому вже цього року ми на 50% зменшили поповнення мисливських угідь фазаном з вольєра.

Поруч із фазанаріями - клітки з зайцями, яких вперше почали розводити минулого року.

Перед тим, як випустити на волю, їх місяць тримають у вольєрі.

Григорій Биховець, мисливствознавець:

Він і харчується тут, тільки трошки підгодівля є. Він тут рухається, розвиває свою мускулатуру, бігає. Не сидить на місці, а пристосовується вже до дикої природи.

Вісім молодих зайців принесли на поле поруч з річкою та чагарниками. Вухані спочатку бояться покидати коробки. Згодом - щодуху біжать якнайдалі від людей.

Антон Дек, єгер:

Має 100% він тут прижитися. Хіба що хижак може його лис, собака… Йому є кормова база тут хороша і сховатися - реміза файна.

У більшості лісових господарств Волині зростає популяція і диких звірів, і птахів, адже полювання нині заборонене. Попри природне відновлення видів, чисельність тварин поповнюють і вирощеними у вольєрах особинами. Цих диких свиней невдовзі теж випустять у місцеві ліси.

То вже на весну буде те мале поголів'я. А ті більші - ми їх будемо тримати на потомство.

Віталій Каращук, провідний мисливствознавець Поліського лісового офісу:

Інтенсивно вже декілька років розвиваємо, ми не припинили розвивати і після повномасштабного вторгнення.

У Новозборишіському лісництві, крім фазанів, зайців та кабанів у вольєрах вирощують оленів благородних. Сотню яких торік на Волинь завезли із Литви.