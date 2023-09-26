У волинські угіддя заселили фазанів та зайців, вирощених у вольєрах [ Редагувати ]
В Україні зростає популяція диких звірів та птахів. Усе через заборону полювання на період воєнного стану. Допомагають відновленню й лісівники - випускають у природу мисливські види тварин, вирощені у вольєрах. Нині у волинські угіддя заселили фазанів та вперше - зайців. Як це було - бачив Роман Ковальчук.
Сотню фазанів, вирощених у вольєрах Новозборишівського лісництва, випустили у дику природу.
Молодняк цього року, вже 4 місяці йому, вже дорослий птах.
На Волині ще у 2019-му взялися відновлювати популяцію цих майже зниклих на території регіону пернатих. Відтоді у мисливських угіддях оселилися тисячі фазанів. Лісівники кажуть: птах добре себе почуває у цій місцевості. Підходить клімат і їжі вдосталь.
Григорій Биховець, мисливствознавець:
Харчується він всім: і паростки рослин, і жуки всякі. Поїдає хробачків, насіння. Зимою харчується насінням бур'янів, які залишаються. Ховається в кущі, захисні умови, щоб були йому.
У вольєрах - близько двох тисяч птахів. У попередні роки оселили на відкритій місцевості таку ж кількість особин.
Віталій Каращук, провідний мисливствознавець Поліського лісового офісу:
Фазан в природніх умовах дає непогане поповнення популяції, тому вже цього року ми на 50% зменшили поповнення мисливських угідь фазаном з вольєра.
Поруч із фазанаріями - клітки з зайцями, яких вперше почали розводити минулого року.
Перед тим, як випустити на волю, їх місяць тримають у вольєрі.
Григорій Биховець, мисливствознавець:
Він і харчується тут, тільки трошки підгодівля є. Він тут рухається, розвиває свою мускулатуру, бігає. Не сидить на місці, а пристосовується вже до дикої природи.
Вісім молодих зайців принесли на поле поруч з річкою та чагарниками. Вухані спочатку бояться покидати коробки. Згодом - щодуху біжать якнайдалі від людей.
Антон Дек, єгер:
Має 100% він тут прижитися. Хіба що хижак може його лис, собака… Йому є кормова база тут хороша і сховатися - реміза файна.
У більшості лісових господарств Волині зростає популяція і диких звірів, і птахів, адже полювання нині заборонене. Попри природне відновлення видів, чисельність тварин поповнюють і вирощеними у вольєрах особинами. Цих диких свиней невдовзі теж випустять у місцеві ліси.
То вже на весну буде те мале поголів'я. А ті більші - ми їх будемо тримати на потомство.
Віталій Каращук, провідний мисливствознавець Поліського лісового офісу:
Інтенсивно вже декілька років розвиваємо, ми не припинили розвивати і після повномасштабного вторгнення.
У Новозборишіському лісництві, крім фазанів, зайців та кабанів у вольєрах вирощують оленів благородних. Сотню яких торік на Волинь завезли із Литви.
по темі
Троє собак уже розпочали підготовку зі своїми наставниками. На тренуванні побувала наша кореспондентка Олена Бринза.
Раніше це робили з літаків. Тепер доводиться робити вручну й обходити десятки кілометрів. Докладніше - у матеріалі наших кореспондентів.
На території закладу встановили спеціальну ємність. А відвідувачі, замість викидати пластикове сміття, накопичували його, аби допомогти ЗСУ. Як саме - знає Марина Михайловська.
Багіра - вівчарка, яка стала символом екологічної катастрофи, що влаштували росіяни на Каховській ГЕС. Собака півтори доби провела у воді і дивом вижила.
Звідки взялися стереотипи про "корумповану державу" та як їм протидіяти? Всі деталі - далі.