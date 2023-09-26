Під Кропивницьким волонтери збирають дрони-камікадзе для ЗСУ [ Редагувати ]
Дрони-камікадзе для ЗСУ! Під Кропивницьким їх збирають волонтери. Процес бачили мої колеги.
На цьому верстаті ріжуть рами для дронів-камікадзе. А майструють їх для українських захисників під Кропивницьким.
Сергій, підприємець:
Ми на цьому станку робимо рами, інші комплектуючі до цих дронів і далі хлопцям передаємо, вони вже збирають і от приблизно такий вигляд має вже зібраний, тобто оце він вже готовий до роботи, ми ставимо батарею сюди, ставимо пропелери - і все, він готовий для використання.
А ще тут виготовляють на 3D-принтерах розхідні частини для дронів.
Це друкуються зацепи для боєприпасів, тобто цей зацеп вставляється, кріпиться до боєприпасу і потім вже чіпляється до дрону. Вона одноразова, свою функцію виконала і все, треба нову, тому ми не зупиняємось.
Сергій - майстер з обробки деревини. Його мінівиробництво спеціалізується на виготовленні кондитерських форм та декору.
Оце те, що нас підтримує зараз на плаву, це топери для тортів ми робимо, це скажімо так наш заробіток наш.
І саме це фінансово допомогло Сергію та його помічникам - волонтерам паралельно налагодити виробництво дронів-камікадзе та розхідників до них.
Сергій, підприємець:
Знищення ворога, оце наша основна задача, тобто чим більше ми їх зробили, тим більше вони влучили в ціль, тим швидше наша перемога.
Волонтери співпрацюють з різними підрозділами ЗСУ і запити від них на дрони-камікадзе лише збільшуються.
- В мене зараз на чергу, на порізку рам, мені отакі три станки зараз поставити і їх буде мало, тобто можна ще більше поставити.
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