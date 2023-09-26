Наразі "Укренерго" не планує вводити в Україні графіки відключень світла. Для цього є декілька причин. Втім, готовими до такого сценарію все ж варто бути.

Про це в інтерв’ю розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наразі хочу підкреслити, що ми жодних графіків відключень не плануємо. Навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", - наголосив він.

За словами Кудрицького, зараз для цього є декілька причин. Також він зауважив, що порівняно з минулим роком набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення.

"Ці графіки зараз оновлюються, в тому числі й обленерго. Тому що графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не нами, не в "Укренерго". Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краща відбалансована, враховуючи досвід минулого року", - запевнив він.

Кудрицький зауважує, що зараз стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях набагато вища, ніж торік, коли навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Посилення таких об'єктів не тільки посилює стійкість інфраструктури, а ще й дає необхідну гнучкість, "якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати".