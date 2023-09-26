Дрони - це загроза не лише воєнного часу, але й мирного, кажуть в НАТО.

Війна дронів. Безпілотники як нова загроза перед світом. Повномасштабне вторгнення росії в Україну продемонструвало, що дрони не варто недооцінювати. І як з ними боротися - нові методи шукають в НАТО.

Які уроки з українського досвіду зробив військовий Атлантичний альянс - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

В повітрі невеликий дрон, який можна запросто купити в магазині. Але його трохи вдосконалили. Ось він скидає боєприпас. Потім ще один. Аж тут його наздоганяє більший дрон. Точним рухом кидає на нього сітку та приземляє. Нові шляхи боротьби з дешевими безпілотниками зараз шукають в Північноатлантичному військовому альянсі. Бо війна в Україні показала - це загроза, яку не варто недооцінювати.

Метт Роупер, начальник об'єднаного центру розвідки агентства з питань обслуговування систем інформації та зв'язку НАТО:

Ми намагаємося зрозуміти, як застосувати такі важливі знання і досвід з операцій в Україні в потенційних сценаріях, з якими НАТО може зіткнутися в майбутньому. Існує розуміння того, що безпілотні літальні апарати - це реальна загроза такого масштабу, якого ми ніколи раніше не бачили. Розуміння того як протидіяти цій загрозі і наскільки ми вразливі перед нею - є справді ключовим.

І хоча безпілотники з'явилися ще до Другої світової війни, вони були значно більшими і використовувалися не так масово. Тепер дрони - широкодоступні, їх доволі легко переобладнати - додати датчики, перепрограмувати чи навіть начинити вибухівкою.

Оскільки вони невеликі та виготовлені з легких матеріалів - то й виявити їх дуже непросто. Особливо в забудованій місцевості. А отже важко й знищити вчасно. І хоча наявні системи протиповітряної оборони доволі ефективні, та зачасту - надто дорогі. Досвід України показав: потрібно негайно шукати дешеві засоби.

Річард Берронз, екс-командувач Об'єднаними силами Великої Британії:

По суті, зараз використовуються ракети, які коштують щонайменше сотні тисяч доларів, щоби збити дрон вартістю 20 тисяч, отже головне питання для України і для решти світу, це по-новому подивитися на наші системи повітряного захисту, щоби знайти шляхи як догнати цю дешеву технологію.

Бо дрони - це загроза не лише воєнного часу, але й мирного, кажуть в НАТО.

Зокрема, особливо вразливими залишаються об'єкти ключової інфраструктури. Всього один невеличкий дрон може не лише стати знаряддям розвідки, але й вивести з ладу очисні споруди чи електростанцію. А це вже загроза для населення.

Тож в альянсі шукають найкращі технології для посилення повітряної оборони.

Річард Берронз, екс-командувач Об'єднаними силами Великої Британії:

Зараз існує багато можливостей дивитися в небо, зокрема радари та тепловізори, а додати до цього штучний інтелект, щоби відстежувати та ідентифікувати цілі, то завдяки цьому можна вибирати найефективнішу відповідь. А серед відповідей, до прикладу - не використовувати ракету для збиття дрона, а використати кулю, можна побудувати майданчик для гвинтівок і стріляти кулями, які коштують по одному фунту за штуку, чи можна збити дрон іншим дроном завдяки штучному інтелектові.

На полі цієї військової бази НАТО - відпрацьовують різноманітні сценарії знешкодження ворожих дронів. А також демонструють натівські потужності щодо їх відстеження та ідентифікації. А ось робота - яка проходить за лаштунками. Тут зібрали не лише військових експертів, але й науковців та розробників.

Вони аналізують та випробують нові операційні системи та технології, які можна використовувати для боротьби з безпілотниками. Крім того, важливо створити спільну базу, щоби усі країни - члени альянсу могли працювати злагоджено.

Крістіан Комен, головний науковець об'єднаного центру розвідки агентства з питань обслуговування систем інформації та зв'язку НАТО:

Цього року ми розширили сферу операційної сумісності. НАТО дивиться на взаємосумісність з двох основних напрямків. Це технічна сумісність, коли у нас є стандарти та архітектура для передачі повідомлень в системі, і існує оперативна сумісність, коли ми визначаємо тактику, методи та процедури, щоб військові з різних країн розмовляли однією мовою і могли спілкуватися між собою.

Загроза використання дронів зараз не лише від інших країн, кажуть в НАТО, але й від терористів-одинаків. Бо нині, за бажання, будь-хто може сконструювати дрона. І двигуни, і програмне забезпечення - вільно продають в інтернеті.