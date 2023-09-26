В Україні близько трьох мільйонів людей з інвалідністю, із них лише 700 тисяч працевлаштовані.

В Україні на сьогодні - близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. Лише за останні пів року їх побільшало на 300 тисяч. Однак працевлаштовані з них менше третини. Нині на розгляді у Верховні Раді зміни до законодавства, які мають стимулювати роботодавців брати на роботу таких працівників.

Про які правки до закону йдеться і чи важко зараз людям з інвалідністю працевлаштуватися? Проблему дослідила Олена Мендалюк.

Людмила на виробництві працює більше 15 років. Починала диспетчером на заводі. Вже за кілька років пішла на підвищення - стала інженером. На цій посаді працювала, доки не почались проблеми зі здоров'ям.

Людмила Павленко - директорка департаменту закупівель:

У мене була кила міжпозвоночних дисків. Мене прооперували, 3 рази, на жаль, так вийшло. Поставили титановий імплантат. Ну і у зв'язку із цим з'явилися складнощі - тяжко пересуватися, багато бути в одному положенні.

Людмила отримала інвалідність. Кар'єру інженера на виробництві жінці довелося полишити. Ще на лікарняному вона почала шукати роботу. Але, зізнається, роботодавці неохоче розглядали резюме претендента на посаду з інвалідністю.

Людмила Павленко - директорка департаменту закупівель:

Керівники інших закладів не дуже добре реагували на те, що мені потрібно лікуватися 2-3 рази на рік. Це не дуже подобалось керівникам куди я ходила на співбесіду.

Та історія нашої героїні радше виняток із правил. Після лікування Людмилі не довелось звільнятися із заводу.

Людмила Павленко - директорка департаменту закупівель:

Було збережено робоче місце і покращені умови робочого місця, скажімо так. Мене перевели з посади інженера на керівну посаду, там вже більш зручніше стало працювати. Не потрібно постійно їздити на машинах, бігати по складах. Зараз в мене більш кабінетні умови праці, що більш так сприяє моєму стану.

Так має чинити соціально відповідальний бізнес, кажуть на цьому підприємстві. На заводі працює більше людей з інвалідністю, ніж того вимагає від роботодавця держава.

Тетяна Ханцель - представниця підприємства:

Квота, згідно із законодавством України, 4 відсотки. У нас більше, ми перевиконуємо - 6 відсотків. Люди працюють на різних дільницях. Це може бути і робочий персонал - працівники різних спеціальностей: токар, шліфувальних, фрезерувальник, й інженерно-технічний персонал - технологи, конструктори. Це може бути керівник. Ми підходимо індивідуально до кожного робочого місця, до створення умов роботи інваліда згідно з його захворюванням.

До працевлаштування людей з інвалідністю держава стимулює роботодавців, як кажуть, і батогом і пряником. За недотримання квот - штрафують.

Тетяна Янушкевич - начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Розмір штрафної санкції сягає середньомісячного розміру заробітної плати за кожне не створене робоче місце для особи з інвалідністю. Тобто якщо рахувати на підприємстві, то це десятки тисяч гривень.

Але законодавці готують для роботодавця і стимули. В інспекції з питань праці розповідають: держава готова компенсувати витрати на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, а за її працевлаштування виплачуватиме ще й грошову допомогу до 100 тисяч гривень. І це ще не все:

Тетяна Янушкевич - начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Зараз законопроектом пропонується альтернативний механізм підтримки людей з інвалідністю на вибір - або працевлаштувати особу з інвалідністю на спеціально облаштоване робоче місце, або сплатити цільовий внесок на підтримку їх працевлаштування на спеціальний фонд державного бюджету. Кошти з цього фонду будуть цільове витрачатися для тих роботодавців, які готові створювати, облаштовувати робочі місця.

В Україні близько трьох мільйонів людей з інвалідністю, із них лише 700 тисяч працевлаштовані. І зміни до законодавства мають покращити ці показники.