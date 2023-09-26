Зеленський провів першу Ставку після повернення з відрядження: головні теми [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.
На засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповідали про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Про забезпечення фронту всім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Умєров.
Окрім того, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін підготував велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.
До того ж, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.
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