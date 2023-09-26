Гучно було не лише у Севастополі.

Чорноморський флот обезголовлено. ЗСУ офіційно підтвердили смерть його командувача адмірала Віктора Соколова, який разом із колегами засідав у штабі, коли туди прилетіли ракети "Сторм-Шедоу". Разом із ним ліквідовано зо три десятки осіб командного складу, поранених - понад сотня.

Де ще лунали вибухи останніми днями? І які наслідки для рф мають успіхи українських сил оборони на тимчасово непідконтрольних Україні територіях? Анна Басова продовжить.

Так тимчасово окупований Севастополь виглядав на супутникових знімках донедавна…

А так - віднедавна. 22-го вересня Збройні сили України поцілили ракетою у штаб Чорноморського флоту рф, де як раз тривало засідання командного складу.

Ось так до судного дня виглядав і його керівник - командувач флоту окупанта адмірал Віктор Соколов. Його смерть підтвердили у ЗСУ.

На цих кадрах, вочевидь, зафільмовані останні моменти життя адмірала. Разом із ним, як стверджують наші військові, служити на крейсер "Москва" вирушили ще 34 офіцери, зокрема, генерал-полковник Олександр Романчук і генерал-лейтенант Олег Цеков. Іще 105 - у лікарнях.

Кремлівські медіа попервах мовчали. Натомість як могли розпиналися пропагандисти - зокрема, й завербовані росіянами іноземці.

Джон Міллер, пропагандист:

Ось люди купаються, хтось із дітьми - всі насолоджуються гарними краєвидами гавані. А над нами в небі - вибухи ППО. Севастополь - під атакою.

Натомість місцеві жителі активно робили те, від чого застерігають українців - фільмували місця прильотів. Де-не-де поволі лунають українські слова.

За лічені хвилини до ракетного удару перекрили рух Кримським мостом, також припинив працювати морський транспорт.

А ось сирену повітряної тривоги ввімкнули вже після прильоту. Так від неї тікають вихованці одного з місцевих дитсадків.

Коли ховати прильоти вже було неможливо, російські медіа почали обережно сповіщати про одного загиблого та цілих п'ять збитих ракет над півостровом. Щоправда, навіть вони змушені були визнати - по цивільних ЗСУ не били.

Михайло Развожаєв, самопроголошений губернатор т.о. Севастополя:

Цивільна інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена. Люди, які на момент удару були на вулиці, не постраждали.

Гучно було не лише у Севастополі. Вибухи лунали в районі Бахчисараю. За версією окупантів, ракету збили, а від уламків, що впали на землю - цитую - зайнялася трава.

Наступного дня сирена лунала в районі Очеретяної бухти.

А потрапити до укриттів виявилося завданням підвищеної складності - немає ключів.

Гаряче було й на заході півострова. Український "Нептун" влучив у військовий аеродром "Саки". Де на той момент на землі було щонайменше 12-ть бойових літаків-сушок і ПЗРК "Панцир".

Ці звуки найпевніше означають, що Кримський міст перекритий. Зупинка руху вночі вже стала звичним явищем.

У ці ж хвилини повідомляють про вибухи в окупованому Джанкої. Там - своя атмосфера.

Люди пришли в укрытие, в садик - а он закрыт. Сирены кричат, что делать?

На це запитання відповіді у російських окупантів немає. Та про всяк випадок залишки ворожої авіації підняли у повітря.