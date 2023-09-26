Чорноморський флот обезголовлено: де ще лунали вибухи [ Редагувати ]
Чорноморський флот обезголовлено. ЗСУ офіційно підтвердили смерть його командувача адмірала Віктора Соколова, який разом із колегами засідав у штабі, коли туди прилетіли ракети "Сторм-Шедоу". Разом із ним ліквідовано зо три десятки осіб командного складу, поранених - понад сотня.
Де ще лунали вибухи останніми днями? І які наслідки для рф мають успіхи українських сил оборони на тимчасово непідконтрольних Україні територіях? Анна Басова продовжить.
Так тимчасово окупований Севастополь виглядав на супутникових знімках донедавна…
А так - віднедавна. 22-го вересня Збройні сили України поцілили ракетою у штаб Чорноморського флоту рф, де як раз тривало засідання командного складу.
Ось так до судного дня виглядав і його керівник - командувач флоту окупанта адмірал Віктор Соколов. Його смерть підтвердили у ЗСУ.
На цих кадрах, вочевидь, зафільмовані останні моменти життя адмірала. Разом із ним, як стверджують наші військові, служити на крейсер "Москва" вирушили ще 34 офіцери, зокрема, генерал-полковник Олександр Романчук і генерал-лейтенант Олег Цеков. Іще 105 - у лікарнях.
Кремлівські медіа попервах мовчали. Натомість як могли розпиналися пропагандисти - зокрема, й завербовані росіянами іноземці.
Джон Міллер, пропагандист:
Ось люди купаються, хтось із дітьми - всі насолоджуються гарними краєвидами гавані. А над нами в небі - вибухи ППО. Севастополь - під атакою.
Натомість місцеві жителі активно робили те, від чого застерігають українців - фільмували місця прильотів. Де-не-де поволі лунають українські слова.
За лічені хвилини до ракетного удару перекрили рух Кримським мостом, також припинив працювати морський транспорт.
А ось сирену повітряної тривоги ввімкнули вже після прильоту. Так від неї тікають вихованці одного з місцевих дитсадків.
Коли ховати прильоти вже було неможливо, російські медіа почали обережно сповіщати про одного загиблого та цілих п'ять збитих ракет над півостровом. Щоправда, навіть вони змушені були визнати - по цивільних ЗСУ не били.
Михайло Развожаєв, самопроголошений губернатор т.о. Севастополя:
Цивільна інфраструктура навколо штабу флоту в Севастополі не пошкоджена. Люди, які на момент удару були на вулиці, не постраждали.
Гучно було не лише у Севастополі. Вибухи лунали в районі Бахчисараю. За версією окупантів, ракету збили, а від уламків, що впали на землю - цитую - зайнялася трава.
Наступного дня сирена лунала в районі Очеретяної бухти.
А потрапити до укриттів виявилося завданням підвищеної складності - немає ключів.
Гаряче було й на заході півострова. Український "Нептун" влучив у військовий аеродром "Саки". Де на той момент на землі було щонайменше 12-ть бойових літаків-сушок і ПЗРК "Панцир".
Ці звуки найпевніше означають, що Кримський міст перекритий. Зупинка руху вночі вже стала звичним явищем.
У ці ж хвилини повідомляють про вибухи в окупованому Джанкої. Там - своя атмосфера.
Люди пришли в укрытие, в садик - а он закрыт. Сирены кричат, что делать?
На це запитання відповіді у російських окупантів немає. Та про всяк випадок залишки ворожої авіації підняли у повітря.
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