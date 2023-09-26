У світі зараз налічується з понад півтора десятка воєнних конфліктів. Окрім війни в Україні воєнні ескалації в Ірані, Тайвані, Нігері, Ємені, Пакистані. Й цей список можна продовжити. Свiт дiлиться на полюси та табори. І гарантій що не спалахне Третя Світова ніхто не дає.

Тож де та межа між миром та війною? Де конфлікти перейшли у гостру стадію, а де навпаки - вщухли? Розкаже Ольга Жидецька.

До кордону з Вірменією продовжує прибувати транспорт з етнічними вірменами. Після дозволу від Баку на виїзд з Карабаху у неділю - люди ринули з регіону, що унаслідок блискавичної операції перейшов під котроль Азербайджану. Жителі колишньої невизаної республіки бояться етнічних чисток.

У їхній свідомості ниніші події тісно пов'язані з масовими вбивствами вірменів в Османській імперії під час Першої світової. Життя під владою азербайджанців вони не уявляють.

Валентина Асрян, біженка:

Ні, ні, це неможливо. Чиї пси азербайджанці? Чого вони хочуть на нашій землі?

Анабель Гуласян, біженка:

Ситуація була справді жахлива. Ми зателефонували голові нашого села і запитали, чи можна нам повернутися. Він сказав - можете приїхати, але ми не несемо за вас відповідальності.

Загалом у Карабаху мешкало до 140 тисяч людей. Лідери невизнаної республіки заявляли, що виїхати захочуть 120 тисяч. Тим часом азербайджанський президет під час зустрічі з турецьким колегою, що прибув до Нахічевані, запевнив - потреби у втечі немає і Баку вірить в успішну миру інтеграцію відвойованих територій.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Азербайджан уже почав надсилати своєму Карабахському регіону, вірменському населенню, яке там проживає, гуманітарну допомогу - паливо, харчі, медикаменти.

Люди, які там живуть, є громадянами Азербайджану незалежно від їх національності. Держава Азербайджан забезпечить їхню безпеку і добробут.

Тим часом у Вірменії розпач й обурення - опозиція звинувачує уряд у тому, що співвітчизники у Карабаху залишили без допомоги. Та анонсувала триденні акції протесту, уаслідок яких обіцяє "паралізувати країну", щоб змусити прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. У Єревані активісти блокують вулиці. Кількасот людей затримано.

Тим часом ситуація загострюється на Балканах. Армія Сербії почала перекидати броньовики на адмінкордон із Косово. Напередодні після сутички у селі Банська Приштина і Бєлград обмінялися звинуваченнями у роздмухуванні кофлікту і вбивстві поліцейських з обох сторін. У Косово наполягають, то була сербська провокація - як доказ показали вилучену після спеціальої операції зброю.

США та ЄС закликають сторони до деескалації.

Пітер Стано, речник Єврокомісії:

Потрібно знайти вихід із постійних криз і повернутися до нормального вирішення проблем через діалог. Деескалація вкрай потрібна, необхідність цієї деескалації була підкреслена у дуже болючий спосіб. Напередодні і за кілька тижнів до цього, і за місяці до цього.

Неспокійно й в іншому кінці світу. Тайвань заявляє, що у вересні китайські збройні сили побили рекорд за кількістю щоденних вильотів літаків та активністю кораблів. Вихідними ж провели наземні навчання навпроти острова. Демократична провіція, нагадаю, живе під постійою загрозою вторгнення комуністичної КНР. І останім часом побоювання, що Пекін наважиться на збройне навернення Тайваню у своє значно посилилися.

Хуань Вень Чі, представник Генштабу розвідки Тайваню:

Починаючи з минулого року і дотепер різні типи літаків китайського виробництва постійно розширюють свої польоти. У відповідь наш флот і військово-повітряні сили докладають усіх зусиль, щоб протистояти цим діям.

Не спадає напруження в Африці. Франція таки виводить свої війська з Нігеру, де в липні владу захопили військові. Після такого рішення Парижу у США заявили, що обміркують власну стратегію.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Хоча ми й даємо дипломатії шанс, ми продовжимо оцінювати будь-які майбутні кроки, які мають в пріоритеті як наші демократичні прагнення, так і наші безпекові інтереси, а вони взаємопов'язані.

Останім часом Франція стрімко втрачає вплив на свої колишні колонії. Після низки переворотів ії сили були вигнані з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. До путчу Нігер залишався ключовим партнером у сфері безпеки Франції та США в регіоні. Тож тепер боротьба проти ісламістів у Західній Сахарі серйозно ускладниться.