Експорт українського зерна на світові ринки, сприяння у боротьбі із корупцією, та у документуванні військових злочинів. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зʼясував подробиці щодо цих трьох пріоритетів американської адміністрації у допомозі Україні.

Отже, як Вашингтон збирається зберегти "зерновий коридор"? І звідки взялися стереотипи про "корумповану державу" та як їм протидіяти? Всі деталі - далі.

Допомогти Україні зберегти зерновий експорт - один з ключових напрямків підтримки, який обрала для себе американська адміністрація. Пріоритет номер один - спробувати повернути Стамбульську угоду. Хоча це, як зізнається президентський радник із нацбезпеки Джейк Салліван, і не справа найближчого часу. Адже росія свідомо гальмує процес і висуває все нові і нові вимоги. Саме тому з'явився інший напрямок - не дати москві замістити українське зерно на світових ринках (а такі спроби постійно фіксують). Шлях до цього - допомогти Києву налагодити альтернативні шляхи.

Ізобел Коулман, заступниця Адміністратора Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID):

Йдеться про те, щоб допомогти Україні налагодити експорт. І чим більше Україна зможе експортувати, тим більшу частку ринку вона зможе зберегти. Знаєте, ми спостерігали, як Україна за останній рік втрачала ринки - саме тому, що не могла висаджувати стільки пшениці, як треба. Великі площі на сході були дуже важливими сільськогосподарськими районами, а зараз стали зоною бойових дій.

І зараз там не можна нічого вирощувати. От і виробництво зменшилося. Це один елемент. А другий - де врожай і досі вирощують, росія не дає вийти за межі країни. І оскільки Україна експортує менше, хто краде цю частку ринку? росія! Знаєте - це величезна брехня, що росія начебто має проблеми із експортом свого продовольства. Це брехня, яку я чую знову і знову.

Минулого року росія мала рекордний експорт сільськогосподарської продукції! Рекордний аграрний експорт і цього року. І краде цю частку ринку в України. Тому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні транспортувати її продовольство. І тепер, коли Чорне море здебільшого заблоковано, ми зосереджені на альтернативних маршрутах. Через Польщу - до портів на Північному морі, а ще, звісно ж, вздовж Дунаю - і до Чорного моря цим маршрутом. І це напрямки, які раніше не були великими експортними шляхами для сільського господарства.

Загалом, саме Чорним морем транспортували 97% українського експорту зернових і продовольства. Тому ми робимо все можливе, щоб збільшити можливості виходити баржами - на Дунай; потягами та вантажівками - транспортувати через Польщу; використовувати інші маршрути. Так, це складно і вимагає інвестицій, які ми робимо. І ми досягли значних успіхів.

Показник, який днями оприлюднила посол Саманта Пауер - багатьох здивував. Штатам - без особливого розгололосу - вдалося наростити експорт українського продовольства альтернативними шляхами... на 800 відсотків! Саме так, це не помилка: не 8, не 80-т, а 800-т! москва розуміє цю тенденцію - і цим вона загрожує її інтересам, - тому і почались удари по зерновій інфраструктурі (зокрема, на Одещині, у Придунав'ї). Але навіть попри це вдається зберігати хороші темпи - і хороші обсяги.

Ізобел Коулман, заступниця Адміністратора Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID):

На початку цими маршрутами проходила невелика кількість продоволльства, але тепер ми збільшуємо обсяги просто надзвичайно. Так - зростання на 800-т відсотків - і воно далі продовжується. У довоєнний період це були всього десятки тисяч тонн, які вивозили через Дунай, а лише у травні це вже понад мільйона тонн!

Отже, це величезне зростання. Ми вже багато зробили і продовжуємо працювати і робити інвестиції по обидва боки кордону. Американська допомога - з українського боку. А наші європейські партнери працюють на європейському боці - на кордоні зі сторони Румунії, Болгарії та інших країн. Ставлять більш ефективні засоби завантаження; баржі та судноплавні шляхи мають цілодобово працювати - щоб дати шанс вивозити все більше зерна.

І ми сподіваємося, що протягом наступного року зможемо збільшити обсяги експорту навіть до 4-х мільйонів тонн! І США і європейці, і українці докладать для цього всіх зусиль.

Другий напрямок допомоги, який адміністрація Байдена вважає зараз пріоритетним, - підтримати Україну у боротьбі із корупцією. Штати (і я чув це від представників Держдепу) вітають ті зусилля, які Києв вживає просягом останнього часу. І готові їх підтримувати. Адже для того, щоб отримувати західну допомогу у воєнний час і у перспективі, з часом збільшити її для післявоєнного відновлення країни, треба показати, що стереотипи про "корумповану владу" чи "корумповану країну" (а їх і досі час від часу транслює західна преса) - насправді лишилися в минулому.

Ізобел Коулман, заступниця Адміністратора Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID):

Це ж не таємниця, що чимало людей дивляться на Україну і думають про неї як про корумповану країну. І все тому, що вона має довгу історію корупції, яку прищепила росія. Вона маніпулювала цим протягом багатьох десятиліть, щоб послабити і сусідню Молдову, і Україну. І не допустити їхнього дрейфу на захід. Не допустити, щоб вони і справді стали частиною Європи. Але, знаєте, саме за це сьогодні борються українці.

Вони борються за свою незалежність і за можливість вибирати своє майбутнє. І як президент Зеленський багато разів повторював, Україна не збирається повертатися на старий шлях. І інвестиції, які Європейський Союз, а також Сполучені Штати та інші партнери (Канада, й інші) зробили для справжнього зміцнення антикорупційніх інституцій (тіє ж Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) мають дати Україні можливість протидіяти корупції, коли такі випадки з'являються.

Таке ж буває в усіх країнах. Це не щось унікальне. Різниця в тому - а що ви робите, коли це відбувається? І для цього і потрібне зміцнення спроможності України переслідувати корупційні злочини, мати насправді потужні антикорупційні структури, спеціалізовані агентства та установи для боротьби з корупцією, глибокий потенціал на всіх рівнях влади, щоб мати можливість реально протидіяти корупції.

А інвестиції та допомога США вплинули і на ці інституції, і на громадянське суспільство. Воно ж є найкращим контролером у справі боротьби з корупцією. Тому я вважаю, що в розпал війни Україна робить величезні кроки вперед у своїй антикорупційній програмі.

А ще - серед пріоритетів допомоги, які обрали у Вашингтоні, - сприяння фіксації російських воєнних злочинів. Так чи інакше - із часом всі зібрані докази стануть матеріалами гучного кримінального процесу. І для Америки важливо дати Україні можливість зафіксувати все без винятку. А ще - зібрати докази таким чином, щоб їх міг прийняти міжнародний трибунал. І для цього Адміністрація Байдена теж виділяє допомогу по лінії агенства з міжнародного розвитку. Про деталі - я і питаю свою співрозмовницю.

Ізобел Коулман, заступниця Адміністратора Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID):