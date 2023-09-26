Міноборони Румунії відреагувало на нічний обстріл України [ Редагувати ]
Румунія рішуче засуджує російські удари по цивільній інфраструктурі України, які відбулися сьогодні, 26 вересня, вночі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії у Twitter.
"Міністерство національної оборони Румунії в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час російських атак на деякі об'єкти та елементи української цивільної інфраструктури минулої ночі. Ми рішуче засуджуємо ці необґрунтовані та незаконні атаки", - сказано у повідомленні відомства.
Нагадаємо, 26 вересня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 26 з 38 ворожих безпілотників.
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