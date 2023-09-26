Військова допомога Україні - це, перш за все, мудра інвестиція країн-союзників у власні системи національної безпеки.

Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це (військова допомога Україні - ред.) інвестиції в стабільні та однозначні глобальні правила, в ефективне міжнародне право та міжнародне правосуддя, у відсутність хаосу та нестабільності, у розвиток власного військово-промислового комплексу на основі досвіду великої сучасної війни, у відродження оснащення власних армій, а також надання нового значення альянсу НАТО та придушення страхів перед країною-монстром росією", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що допомога Україні сьогодні - це маленька інвестиція в нову модель майбутнього і найбільша гарантія безпеки.

"Вирішити проблему російського (читай авторитарного) свавілля, яке ламає правила і принципи сучасного гуманістичного світу, сьогодні набагато простіше і дешевше, аніж дати йому розростатися, міцніти, усвідомлювати свою безкарність і формувати "коаліцію беззаконня", - наголосив радник глави ОП.