Військова допомога Україні - це, перш за все, мудра інвестиція країн-союзників у власні системи національної безпеки.

Про це повідомляє в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це (військова допомога Україні - ред.) інвестиції в стабільні та однозначні глобальні правила, в ефективне міжнародне право та міжнародне правосуддя, у відсутність хаосу та нестабільності, у розвиток власного військово-промислового комплексу на основі досвіду великої сучасної війни, у відродження оснащення власних армій, а також надання нового значення альянсу НАТО та придушення страхів перед країною-монстром росією", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що допомога Україні сьогодні - це маленька інвестиція в нову модель майбутнього і найбільша гарантія безпеки.

"Вирішити проблему російського (читай авторитарного) свавілля, яке ламає правила і принципи сучасного гуманістичного світу, сьогодні набагато простіше і дешевше, аніж дати йому розростатися, міцніти, усвідомлювати свою безкарність і формувати "коаліцію беззаконня", - наголосив радник глави ОП.

Military assistance to Ukraine is, first and foremost, a wise investment in our own national security systems.



This is an investment in stable and unequivocal global rules, in effective international law and international justice, in the absence of chaos and volatility, in the…