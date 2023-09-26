США надіслали українській владі листа з переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй фінансової допомоги. Це підтвердило у своїй заяві Посольство США в Києві.

"У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу - мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують.

Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським:

"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати". - йдеться у заяві.

Ввечері 25 вересня "Українська правда" повідомила, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист з переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

Цей лист отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України. У ньому прописані реформи, Реформи, пов'язані з умовами надання допомоги від США.

У документі прописана пріоритетність впровадження реформ: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік та 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), судової гілки влади та Вищої ради правосуддя; організації закупівель Міноборони; обмеження сфери дільности СБУ; запровадження ринкових цін на газ та електрику.

З повним тестом листа можна ознайомитися тут.