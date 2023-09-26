Командування Сил спеціальних операцій України уточнює інформацію про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова, про що відомсто оголосило напередодні. Про це йдеться у заяві ССО.

"Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - повідомляють Сили спецоперацій.

Командувач Чорноморського флоту пф адмірал Віктор Соколов начебто брав участь у засіданні колегії міністерства оборони рф. Це випливає з фото та відео, поширених міноборони росії 26 вересня.

Водночас речник путіна Дмитро Пєсков не став коментувати повідомлення про можливу загибель Соколова, переадресувавши відповідне питання до міноборони.

Нагадаємо, 22 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.

У Міноборони РФ заявили, що під час відбиття атаки сили ППО збили п'ять ракет. За даними відомства, внаслідок атаки один військовий зник безвісти.

Телеканал Sky News з посиланням на Повітряні сили України повідомив, що удару по штабу окупантів завдали британськими ракетами Storm Shadow, які запускали з українських бомбардувальників Су-24.