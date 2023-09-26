ПриватБанк знизив тарифи для SWIFT-переказів [ Редагувати ]
Клієнти ПриватБанку відправлятимуть SWIFT-перекази за кордон та по Україні за єдиними тарифами. Про це повідомляє пресслужба державного банку.
ПриватБанк зробив для своїх клієнтів більш доступною відправку SWIFT-переказів як за кордон, так і по Україні. Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 UAH і не більше ніж 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ).
Єдиний тариф для SWIFT-переказів по Україні є вдвічі нижчим за попередній, а максимальна сума комісії зменшена у 5 разів. При цьому, ПриватБанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.
Також ПриватБанк зробив більш зручним керування грошовими та SWIFT-переказами через Приват24. Новий функціонал меню "Перекази" дозволяє у Архіві переказів за пару кліків повторити відправку раніше проведеного переказу, повернути чи відреагувати переказ.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.
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