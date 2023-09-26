Україна хоче отримати від західних союзників крилаті ракети для бомбардувальників, аналогічні російським ракетам "Калібр" та Х-101. Про це повідомляє британський журнал The Economist із посиланням на джерела у Генштабі України.

Ці види крилатих ракет цікавлять ЗСУ в основному через їхню скритність і маневреність - завдяки цим двом характеристикам їх важко перехопити.

Видання також повідомило, що українська армія планує використовувати їх для атак на окупований Крим, а також для звільнення Запорізької та Херсонської областей.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні крилаті ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання крилатих ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.

За допомогою ракет Storm Shadow українська армія завдала удару Чорноморському флоту в Севастополі 22 вересня.

Також Україна має на озброєнні модернізовану версію ракет "Нептун" класу "земля-земля". У розробці знаходяться і нові крилаті ракети. Створення нової ракети зазвичай займає близько десяти років, але виведення ринку старих прототипів буде набагато швидше.

На відміну від Storm Shadow чи Scalp пуск американських балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін вважає нарощування сил ППО України важливішим за поставки ATACMS. В останньому пакеті військової допомоги від США ракети ATACMS не вказані.