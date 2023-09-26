Канадійські вчені знайшли надійну ознаку передчасної смерті. Надмірна вага зазвичай сприймається як біда, а індекс маси тіла (ІМТ) як універсальний індикатор здоров'я. Це не так, довели вчені. Більш важливим фактором довголіття є співвідношення талії та стегон (СТС).

З 1980-х років надмірна вага та ожиріння почали стрімко поширюватися серед населення світу, і сьогодні товстунів вдвічі більше, ніж 40 років тому - їх уже третина на Землі.

Сучасні рекомендації щодо лікування ожиріння пропонують як основний показник індекс маси тіла (ІМТ) - він розраховується як вага в кілограмах, розділена на квадрат зросту в метрах.

ІМТ = m(кг)/(h(м))2

Для обчислень необхідно взяти вагу в кілограмах і поділити на власний зріст у метрах, зведений у квадрат. Наприклад, людина важить 68 кг зі зростом 1,83 м.

m = 68 кг

h = 1,83 м

ІМТ = 68/(1,83 * 1,83) = 20,3

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що ІМТ здорової людини перебуває між 18,5 та 24,5. У людей з такими показниками найнижчий ризик захворіти чи передчасно померти. Збільшення ІМТ дає експоненційне зростання ризику смертності.

Останні дослідження доводять, що ІМТ не надто надійний показник. Здорові люди залежно від статі та раси можуть чудово жити з показниками поза коридором, зазначеним ВООЗ.

Іншими словами, вищий ІМТ може свідчити як про підвищений, так і про знижений ризик, і не до кінця зрозуміло, у яких випадках.

Вчені-фізіологи запропонували інші індикатори небезпеки здоров'ю, пов'язані з конституцією тіла. Насамперед це співвідношення талії та стегон (СТС), яке визначається виміром кола того й іншого і розподілом кола стегон на коло талії.

На основі статичних даних та 387 672 історій хвороб мешканців Великої Британії (2006-2022 рр.) вчені з'ясували, що СТС пов'язане зі зростанням ризику смертності практично лінійно - на відміну від експонентів ІМТ.

Особливо точна кореляція виявлена у тих групах хворих, чия структура розподілу підшкірної жирової клітковини зумовлена генетично.

Замислитися над станом свого здоровя мають чоловіки, СТС яких більше 0,9, і жінки, СТС яких більше 0,85.

Окружність талії та стегон вимірюється без одягу, стрічкою, що не тягнеться, на видиху. Коло стегон вимірюється в найширшому місці сідниць, коло талії приблизно в районі пупка.

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