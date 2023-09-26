Комітет з оборони парламенту Болгарії схвалив передачу Україні несправних і непридатних для експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляють болгарське інформагентство БГНЕС та The Sofia Globe.

Болгарські депутати схвалили військову допомогу Україні у вигляді ракет для ЗРК С-300 і набоїв калібру 5,56 мм з запасів МВС.

Прибічники рішення заявили, що ракетні комплекси С-300 були визнані військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети в Болгарії неможливо, Україна має можливість їх використовувати. У пояснювальній записці зазначається:

Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію.

Міністерство оборони Болгарії з вересня 2020 року до липня 2022 року провело процедуру пошуку та найму компанії з ремонту та обслуговування систем С-300.

Було допущено лише одного кандидата - російський державний концерн "Алмаз-Антей". Однак виявилося, що він не має можливості підтримувати ракетні комплекси в робочому стані.

Тепер за передачу С-300 має проголосувати Палата представників. А потім це рішення має схвалити Міноборони.

На початку збройного вторгнення росіян ЗСУ мали майже 50 комплексів С-300. Західні союзники надали Україні майже 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale та інших. США планують викупити у Тайваню 12 ЗРК MIM-23 Hawk для передачі Україні.

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

ЗРК С-300

Нагадаємо, наприкінці липня Болгарія схвалила передачу Україні 100 бронетранспортерів.