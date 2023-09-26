Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) допустив до міжнародних змагань цього сезону російські юнацькі збірні. Про це йдеться у заяві на сайті конфедерації.

Виконком також звернувся до керівництва організації з проханням створити механізм відновлення російських збірних до 17 років.

Засідання виконкому відбулося у вівторок, 26 вересня, на Кіпрі. За його підсумками вирішили, що неповнолітніх гравців з росії допустять до змагань.

Усі матчі російських команд проводитимуться без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та не на території рф.

UEFA усвідомлює, що дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії. Особливо прикро те, що через конфлікт, що триває, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі.

Після початку збройного вторгнення рф в Україну наприкінці лютого 2022 року Міжнародна федерація футболу (FIFA) та UEFA усунули російську збірну та клуби від усіх міжнародних змагань.

У вересні UEFA не допустив збірну рф до жеребкування на відбірковий турнір на чемпіонат Європи 2024 року.