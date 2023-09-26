Президента колумбійського футбольного клубу "Тигрес" Едгара Паєса застрелили у Боготі після поразки у матчі другої ліги з "Атлетіко" (2:3). Про це повідомила пресслужба клубу в Twitter.

З глибоким сумом повідомляємо про вбивство президента нашого колективу Едгара Паєса. Цей сумний інцидент стався, коли він повертався додому після матчу з "Атлетіко".

El Colombiano з посиланням на поліцію пише, що Паєс отримав вогнепальні поранення у груди, шию та череп, коли їхав автомобілем біля стадіону "Метрополітано де Течо". Його доставили до лікарні, де він помер.

За інформацією ESPN, футбольного функціонера розстріляв пасажир мотоцикла, який проїжджав поруч. Разом із Едгаром Паєсом у момент нападу була його дочка. Вона не постраждала.

63-річний Едгар Паєс очолив клуб "Тигрес" у 2016 році. Того ж року команда добилася найбільшого успіху у своїй історії - вийшла в елітний дивізіон національного чемпіонату, але через рік повернувся до другої ліги. Цього сезону клуб є одним з аутсайдерів дивізіону.