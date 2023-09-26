Під Брянськом видніється дим: у мережі пишуть про атаку безпілотника [ Редагувати ]
Під російським містом Брянськ сьогодні, 26 вересня, здійнявся дим. Пропагандисти розповідають про "атаку безпілотника".
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
За даними каналу, на підльоті до Брянська силами російської протиповітряної оборони нібито знищено безпілотник літакового типу.
У мережі додають, що на місці "працюють оперативні служби, постраждалих немає".
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