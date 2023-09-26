Санкцій недостатньо: Зеленський анонсував більше дій проти росії [ Редагувати ]
Санкцій проти росії недостатньо, тому Україна буде більше діяти проти держави-терориста.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Була на Ставці й окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали", - йдеться у заяві.
Президент пояснив, що наразі санкцій недостатньо, проте їх буде більше. Також Зеленський додав, що буде більше українських дій проти держави-терориста.
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