Санкцій проти росії недостатньо, тому Україна буде більше діяти проти держави-терориста.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була на Ставці й окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали", - йдеться у заяві.

Президент пояснив, що наразі санкцій недостатньо, проте їх буде більше. Також Зеленський додав, що буде більше українських дій проти держави-терориста.