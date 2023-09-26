Пропозиція, а не ультиматум: Подоляк про список реформ для України від США [ Редагувати ]
Переданий від Сполучених Штатів Америки перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу є саме пропозицією, а не ультиматумом.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.
"По-перше, ми прагматично та раціонально ставимось до будь-яких пропозицій від партнерів. Це саме пропозиція, а не ультиматум", - йдеться у заяві.
Подоляк пояснив, що ці пропозиції лунають, бо війна потребує певних реформ щодо оборонної промисловості, щодо інвестиційної привабливості, щодо справедливості як такої.
"Наші партнери говорять так: дивіться, якщо Росія спроможна частку своїх ресурсів інвестувати в продовження війни і навіть, якщо Росія програє, потрібно, щоб Україна виглядала інакше, то ми повинні розуміти свої стратегічні пріоритети. Тобто і ми, і партнери маємо розуміти, куди інвестувати гроші", - сказав Подоляк.
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