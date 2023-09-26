Переданий від Сполучених Штатів Америки перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу є саме пропозицією, а не ультиматумом.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, ми прагматично та раціонально ставимось до будь-яких пропозицій від партнерів. Це саме пропозиція, а не ультиматум", - йдеться у заяві.

Подоляк пояснив, що ці пропозиції лунають, бо війна потребує певних реформ щодо оборонної промисловості, щодо інвестиційної привабливості, щодо справедливості як такої.

"Наші партнери говорять так: дивіться, якщо Росія спроможна частку своїх ресурсів інвестувати в продовження війни і навіть, якщо Росія програє, потрібно, щоб Україна виглядала інакше, то ми повинні розуміти свої стратегічні пріоритети. Тобто і ми, і партнери маємо розуміти, куди інвестувати гроші", - сказав Подоляк.