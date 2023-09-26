Погода в Україні 27 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпаття, Прикарпаття та Волині.

Синоптики опадів не прогнозують. Вранці та вночі у західних областях буде туман.

"Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.