Погода на 27 вересня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні 27 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують.
У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпаття, Прикарпаття та Волині.
Синоптики опадів не прогнозують. Вранці та вночі у західних областях буде туман.
"Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.
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