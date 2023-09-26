Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року, а поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ.

Про це повідомляє глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Я не знаю, скільки часу займе це навчання, тому ми оцінюємо від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами", - йдеться у заяві.

Вона також зазначила, що це залежить від безлічі факторів. Також Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше.

"Фактичне постачання літаків (Україні - ред.) почнеться десь наступного року", - сказала міністр.