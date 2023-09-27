Сили оборони продовжують наступ на півдні від Бахмута - Євлаш [ Редагувати ]
Сили оборони продовжують просуватися на півдні від Бахмута. За минулу добу там відбулось 12 бойових зіткнень. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
На південному фланзі ми продовжуємо наступальну операцію, зокрема, маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського. Там наші захисники продовжують вибивати противника. Під шквальним вогнем вони тримають оборону і закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.
Він розповів, що противник на цьому напрямку 580 разів відкривав вогонь по наших захисниках. Росіяни 4 рази використовували авіацію, відбулося 12 бойових зіткнень.
Однак Силам оборони вдалося ліквідувати 141 окупанта, знищити 10 гармат Д-30, також три Д-20, дві установки "Піон", і чотири гаубиці "Мста Б".
Також було ліквідовано кілька засобів радіоелектронної розвідки окупантів, зокрема, КРЕДО-1Е, спеціальну установку, що виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей.
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