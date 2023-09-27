Понад 300 окупантів, десятки дронів та артсистем: втрати росії за добу на війні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 27 вересня, склали 320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 артсистем і 24 дрони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 276990 (+320) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4675 (+3) од.,
бойових броньованих машин - 8950 (+4) од.,
артилерійських систем - 6337 (+38) од.,
РСЗВ - 792 од.,
засоби ППО - 534 (+1) од.,
літаків - 315 од.,
вертольотів - 316 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24) од.,
крилаті ракети - 1529 од.,
кораблі/катери - 20 од.,
підводні човни - 1 од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8792 (+29) од.,
спеціальна техніка – 927(+2).
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