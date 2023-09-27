Після удару по штабу ЧФ рф ворог використовує ракетоносії безсистемно і безглуздо - Гуменюк [ Редагувати ]
Після удару по штабу Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок чого було ліквідовано вищих офіцерів противника, спостерігається затишшя військово-морської діяльності загарбників.
Про це заявила спікера Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного із Укра телеканалів.
За її словами, очевидним є "певний сумбур" у керівництві ЧФ РФ після знищення штабу ворожого флоту.
"Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач", - зазначила Гуменюк.
Представниця Сил оборони півдня України пояснила, що ворог нарощував присутність кораблів, коригував, заміняв один одного, тим самим демонстрував готовність.
"Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним", - сказала Гуменюк.
Так, констатувала вона, спостерігається затишшя військово-морської діяльності російських окупантів.
"Кораблі зараз більше ховаються, вишукуючи для себе безпекові місця для базування й перебування у Чорному морі. А проведення навчань, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", - наголосила прес-секретарка Сил оборони півдня України.
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