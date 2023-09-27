У Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16 [ Редагувати ]
Українські пілоти опановують керування американськими винищувачами F-16 за допомогою симулятора польоту.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У відео демонструють, як український пілот на симуляторі літака за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати винищувачем F-16.
Пілоти знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах нашої держави.
Такі віртуальні тренажери дозволяють не прив'язуватись до конкретних локації та часу, а перевчатися у вільний час.
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