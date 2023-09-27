Дитячий оздоровчо-реабілітаційний табір "Соняшник" знаходиться у середмісті Варшави. Цьогоріч він прийняв понад 200 українських дітей, котрі з матерями у Польщі рятуються від війни. Приблизно стільки ж юних українців відпочили там і минулого року. Безкоштовний комфортний відпочинок та роботу психологів з дітьми забезпечила американсько-польська Фундація "Ukrainian Children".

https://ukrainianchildren.org/

Крім того, Фундація опікується українцями похилого віку. Проєкт Фундації "Starfish" надав допомогу з лікуванням, житлом, логістикою тощо тисячам літніх людей з України, що через війну опинилися у Польщі.

Проєкт Фундації "Sunflower" дав назву і самому дитячому табору. Тут відпочивають українські діти від 6 до 16 років. Кураторка табору від "Ukrainian Children", пані Ягна Кофта, розповідає, що це оптимально зручна локація для українських матерів.

"Оскільки всі мами працюють, то, віддавши дітей на відпочинок до "Соняшника", жінкам не треба турбуватися, що діти залишаються без нагляду удома. А діти тут і розважаються, і спілкуються. Словом, вони зайняті весь день цікавими справами", - каже Ягна Кофта.

Мами дітей радіють з того, що у таборі працюють фахові дитячі психологи. Відтак, українські діти не залишаються наодинці зі своїми жахами й спогадами про війну та зі складнощами їхнього нового життя, котре вони не обирали.

Але у "Sunflower" дiти не лише набувають психологічної рівноваги, вони підтримують знання рідної мови, зберігаючи українську культуру та автентичність. За власними сценаріями вони створюють фільми, малюють картини, ставлять шоу і самі ж в них виступають, як актори.

Пані Аня Kоваль, менеджерка табору, каже, що вихователі табору - це також українські переселенки. Для них війна й діти війни - це частина життя, сповнена не тiльки слiз та болю, але й надії та терпіння.

"Наші діти дуже талановиті, дуже ніжні й емпатичні, вони підтримують один одного. До дітей наші вчителі ставляться з повагою, як до друзів та колег, враховують їхні потреби й побажання. І коли діти звертаються до нас, ми з ними спілкуємося як з партнерами, на рівні. Так, що вони розуміють, що в них є опора та підтримка у всіх ситуаціях. Їх тут розуміють". – розповіла Аня Коваль.

Завдяки благодійній Фундації "Ukrainian children", дипломовані у мирному минулому українські педагоги, закінчили курси й отримали сертифікати польського зразка "Вихователь відпочинку", які дозволяють їм офіційно працювати на території Польщі. Всі вони отримують гідну заробітну платню від Фундації, що дає їм можливість утримувати родини та орендувати житло.

Гарі Вассерсон, один із засновників "Ukrainian Children" з американського боку говорить: "Багато з дітей пережили страшну трагедію. Деякі не мають дому, дехто з них втратив батьків та родини. Ці діти з позначкою "укр" у документах вимушені жити у чужій країні й повсякчас зіштовхуватися з різними недитячими проблемами. Наша мета - зберегти в цих дiтях віру в життя, в добрих людей та перспективне майбутнє". Пан Вассерсон разом зі своєю дружиною Елен та донькою Лаурою, "включилися" в допомогу українцям одразу, на четвертий день війни. Родина Вассерсон створила широку мережу підтримки з числа гуманітарних та соціальних працівників – "команда ангелів", як звуть її Вассерсони. Саме "ангели" і працюють на проєктах з українцями.