"Є результат від СБУ": Зеленський провів щоденний селектор [ Редагувати ]
У середу, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор та звітував про нього у своєму Telegram-каналі.
Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються.
"Отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - додав він.
Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде.
Нагадаємо, що у Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16.
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