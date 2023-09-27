Військовий рух українців та кримських татар АТЕШ знову відзначився успішною операцією щодо виявлення і викриття ще однієї таємної бази для зберігання та поповнення запасів російських окупантів в Севастополі.

Агенти, які працюють в найважчих умовах, зуміли точно визначити місцезнаходження важливого об'єкта, який постачає топливо і смазочні матеріали для російських військових і військово-морських сил, що діють в анексованому Криму.

На території бази пально-мастильних матеріалів розташовано шість цистерн, призначених для зберігання та розподілу топлива. Поруч з ними проходять залізничні колії, які використовуються ворогами для постачання цих стратегічних ресурсів. Специфіка операції полягає в тому, що для прикриття та забезпечення конспірації цей об'єкт використовує лише цивільні бензовози.

Ця операція відзначається високим ступенем ризику, але вона дозволить нашим силам тримати під контролем ресурси, які необхідні окупантам для їхнього військового присутності на тимчасово окупованому півострові Крим. Українські і кримськотатарські партизани продовжують свою важливу роботу на фронті боротьби за свободу та незалежність нашої держави.

Цей об'єкт знаходиться за координатами: 44.5839 33.41732.

Інформацію передано, очікуємо на події, які призведуть до припинення роботи бази незабаром. Ми повинні позбавити росіян можливості поповнювати запаси палива на півострові та окупованих територіях.

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