Безкоштовно опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Таку можливість учасникам бойових дій надає держава в рамках експериментального проєкту. Програма стартувала наприкінці минулого року. За цей час нею скористалися вже понад тисячу ветеранів. Навчаються вони у спеціальних центрах служби зайнятості. Як це відбувається - бачив Андрій Анастасов.

Це буде омлет з овочами, горошок. Основні вимоги - не пересмажити!

Зараз він біля пательні, а ще недавно - зі зброєю захищав країну від окупантів на Луганщині. Руслан - колишній поліцейський, зі служби звільнився за станом здоров'я. І ось тепер здійснює давню мрію: навчається на кухаря. Збирається працювати за спеціальністю, але в амбітних планах - відкриття власного ресторану.

Руслан, учасник бойових дій:

Ну, я і раніше вмів готувати, це для мене було як хобі, але тут уже треба хобі втілювати, як кажуть, у життя, і щось робити, якось жити далі. Так: уже контролюю, що дружина робить, як вона робить і що вона варить.

У сусідньому приміщенні - колишній прикордонник Євген. До повномасштабного вторгнення він робив меблі, а зараз, після демобілізації, вирішив опанувати професію електрогазозварника. Мовляв, такі навички неодмінно знадобляться.

Євген Кошельник, учасник бойових дій:

Я вважаю, буде дуже багато державних якихось програм по відбудові країни, потрібні будуть такі працівники, і, можливо, піду працювати в якусь державну структуру, компанію саме за цією професією.

Загалом в Одеському центрі професійно-технічної освіти - учасникам бойових дій пропонують понад тридцять різних спеціальностей: від токаря та столяра до банківського працівника. У всеукраїнському експерименті беруть участь вісім навчальних закладів, а курси тривають пів року.

Роман Саржинський, директор ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ":

Для них безкоштовне не лише навчання, а і проживання, їм оплачується проїзд, і практику вони проходять на підприємствах, де надалі можуть отримати працевлаштування.

Окрім цього, ветеранам пропонують півтори сотні тижневих курсів підвищення кваліфікації: від IT-сфери до SMM. Особливо популярні заняття, де навчають, як отримати державний грант на відкриття власної справи. Відвідував їх і колишній морпіх Юрій. Після Перемоги він хоче заснувати власну концертну агенцію.

Юрій Літовко, учасник бойових дій:

Просто це речі, якими я ніколи не займався: бухгалтерія, планування бізнесу, розробка бізнес-плану. І по кожному пункту бізнес-плану треба робити розрахунок - це дуже велика справа, я не думав, що воно таке наукове.

Майже всі лекції учасники бойових дій можуть слухати дистанційно. Ось як колишній піхотинець Богдан складає іспит за спеціальністю "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення". Упродовж шести місяців чоловік онлайн вивчав комп'ютерну графіку і тепер готовий креативити.

Богдан Олексієнко, учасник бойових дій:

Можна бути графічним дизайнером, можна стати відеоредактором, можна стати web-розробником. Тобто з цього блоку знань, які ми тут отримуємо, можна розвиватися по ринку праці, я вважаю, без проблем.

Роман Саржинський, директор ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти ДСЗ":

Наприклад, якщо ти отримав професію оператор верстатів з числовим програмним керуванням, то рівень заробітної плати стартує з двадцяти п'яти тисяч, а якщо ти успішно працюєш, то уже за кілька місяців заробітна плата буде і до сорока тисяч гривень на місяць.

Тим більше, зазначають в центрі, нині в країні величезний дефіцит робочих рук у будівельній галузі та промисловості: тож знадобляться різні фахівці. Щоби потрапити на таке навчання, учасникам бойових дій достатньо звернутися до найближчого центру зайнятості.