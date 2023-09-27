Випускники початкової, базової та середньої школи (4, 9 та 11 класів) не підлягатимуть складанню державної підсумкової атестації (ДПА). Проте, після завершення конфлікту, Український центр оцінювання якості освіти планує провести ряд об'єктивних досліджень рівня знань випускників. Ця інформація надійшла від Міністерства освіти і науки України.

Зараз у нас є домовленість про те, що у перспективі намагатимемось повертати ДПА на всіх рівнях загальної середньої освіти: для початкової школи (після 4 класу), для базової школи (після 9 класу) та для випускників зі школи (11 класу), - розповів голова комітету освіти, науки та інновацій Верховної ради Сергій Бабак.

Вже цього навчального року Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запланував провести пілотування системи Державної підсумкової атестації для учнів після 4 класу на обраній кількості навчальних закладів.

Магістрально ми хочемо забезпечити такий механізм (проведення ДПА, - ред.), адже тоді держава отримуватиме інструмент одночасного зрізу знань на трьох рівнях загальної середньої освіти. Це допоможе приймати правильні управлінські рішення щодо вдосконалення тієї чи іншої ланки.

Нагадаємо, що у Міносвіти розповіли, які зміни чекають школярів у наступному році.