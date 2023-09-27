У середу, 27 вересня, мер Києва Віталій Кличко оголосив, що у столиці України десятки тисяч мешканців отримають можливість отримати адресну одноразову матеріальну допомогу загальною сумою практично 35 мільйонів гривень.

Розмір та строки отримання

Матеріальну допомогу виплатять до Дня Захисників та Захисниць України, який цього року відзначають 1 жовтня, замість звичного 14 жовтня. Розмір цієї допомоги становитиме від 900 до 1500 гривень.

Хто може отримати

Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці.

Йдеться про:

киянах - членах сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули або зникли безвісти;

киянах, які отримали інвалідність І, ІІ та ІІІ групи в результаті війни;

киянах, які брали участь у Революції Гідності;

а також членах сімей киян, які загинули під час Революції Гідності.

Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!

Нагадаємо, НБУ випустив нові пам’ятні монети до Дня Незалежності.