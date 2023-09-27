Міністерство соціальної політики запропонувало встановити додаткові виплати до базової зарплати працівників установ системи соціального захисту населення на період дії воєнного стану.

За цим проєктом рішення Кабінету Міністрів, який був опублікований на веб-сайті Федерації профспілок України (ФПУ), понад 41,7 тисячі працівників отримають додаткові виплати в розмірах 50% та 100% від їхнього окладу.

Проєктом пропонується встановити надбавки:

працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору (фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, практичним психологам / психологам, соціальним менеджерам, молодшому медичному персоналу);

працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб (методистам, соціальним менеджерам, фахівцям із соціальної роботи, практичним психологам / психологам).

Розмір доплати працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору здійснюється у граничному розмірі до 100% посадового окладу, працівникам обласних, Київського міського центрів соціальних служб - у граничному розмірі до 50% посадового окладу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через військову агресію рф значно збільшилися потреби у підтримці осіб / сімей, зокрема наданні соціальних послуг. Так, за даними ВООЗ кожна четверта родина, а в місцях ведення активних бойових дій - кожна потребує психосоціальної підтримки та супроводу.

Окрім того, що потреба осіб / сімей у допомозі значно збільшилася, чисельність фахівців, які можуть її надавати, є критично недостатньою. Наразі працюють більше ніж 84% затвердженої штатної чисельності фахівців.

Станом на 1 січня 2023 року близько 1,2 млн осіб потребують надання соціальних послуг, зокрема послуги догляду вдома - понад 403,5 тис. осіб. Найбільшу потребу в надані соціальних послуг мають особи, які проживають у Миколаївській, Чернігівській, Хмельницькій, Донецькій та Запорізькій областях.

Чисельність працівників надавачів соціальних послуг комунального сектору та обласних центрів соціальних служб становить 41,7 тисяч. На надбавки потрібно у 2024 році 2,6 млрд гривень, на чотири місяці 2023 року - 740 млн гривень.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив, що у столиці України десятки тисяч мешканців отримають можливість отримати адресну одноразову матеріальну допомогу загальною сумою практично 35 мільйонів гривень.