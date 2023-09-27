У Харкові та інших містах діяла кримінальна організація, яка, вигідно приховуючись під маскою волонтерів, "залазили" в кишені літнім людям. Цих правопорушників затримали, і їх чекає судова відповідальність. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Під час розслідування встановлено, що члени цієї організації, серед яких були особи ромської національності, вчиняли крадіжки та пограбування серед літніх громадян, прикидаючись волонтерами.

Схема

Зазначається, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще дві жінки та чоловік. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей з липня 2022 року по червень 2023 року.

За даними слідства, жертвами обвинувачених були люди похилого віку.

Зловмисники приходили до людей похилого віку додому і представлялися волонтерами, які роздають гуманітарну допомогу.

Наразі стосовно чотирьох фігурантів облпрокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами крадіжок та пограбувань, скоєних організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

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