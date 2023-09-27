Афіша на вихідні: куди піти у Києві 28 вересня - 1 жовтня [ Редагувати ]
Незважаючи на виклики та обмеження в країні, Київ готується до різноманітних подій, запланованих на період з 28 вересня по 1 жовтня. Ці заходи обіцяють подарувати городянам і гостям міста незабутні враження та додаткове натхнення.
Дитяча вистава "Хлопчик із бляшанки"
Дуже смішна дитяча комедія. Виявляється, що на пошті можна отримати велику бляшанку, в середині якої сидить хлопчик, якого звати Конрад. Саме це сталося з пані Бартолотті. Але, коли з’являєшся в історії так, як це зробив Конрад, дуже важко усвідомити що значить бути нормальною дитиною. Адже у бляшанці тобі про це не розповідали. І взагалі, після такої ізоляції особливо гостро хочеться бути справжньою людиною. Але як дізнатись, як бути нормальним? І хто саме визначає, що таке норма?
- Коли: 2 та 30 вересня, о 16:00
- Де: Театр Юного Глядача (ТЮГ), вул. Липська, 15/17
- Вартість: від 150 грн
Концерт DOROFEEVA
Концерт української супер-зірки Наді Дорофєєвой в Boho Yosai. Вже відомі та знайомі хіти, а також нові пісні для гостей Yosai в цей вечір.
- Коли: 29 вересня, 19:00
- Де: Boho Yosai, вул. Мазепи, 1
- Вартість: від 1400 грн.
ECO-EXPO - Екодні у Києві
На гостей виставки чекає широкий спектр екологічно чистих та натуральних продуктів харчування, товарів для дому, продукції для дітей і дорослих, натуральної косметики, екотоварів для здоров’я та господарств та багато іншого.
- Коли: 28 вересня 2023 - 30 вересня 2023, 10:00 - 19:00.
- Де: Броварський проспект, 15, метро Лівобережна.
Дитяча лялькова вистава "Котик та Півник"
Живуть ці друзі в одній хатинці біля лісу. Котик ходить щодня на полювання, а Півник порається і чекає на нього вдома. Адже хитра Лисичка вже давно мріє впіймати Півника! Щойно Котик іде в ліс, руда - з лісу! Обіцяє Півнику то горошок, то бобове зернятко, тільки визирни з хатки.
- Коли: 30 вересня, о 11:00
- Де: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А
- Вартість: від 100 грн
Вистава "Три анекдоти на одну тему"
Комедія-детектив про подружню зраду. На вас чекає циганський танок, пластичні та танцювальні номери і життя у ритмі танго, сповнене пристрастю та емоцій. А головне, неймовірний гумор та іронія з якою актори переживають всі перипетії подружнього життя героїв. Всі проблеми, що виникають внаслідок невірності, доволі життєві та знайомі більшості людей. У нашій вистави впізнати себе зможуть і молоді пари, і подружжя з досвідом. Адже, в житті буває все.
- Коли: 30 вересня, о 17:00
- Де: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж
- Вартість: 500 грн
Драма "Украдене щастя"
Це одна з найвідоміших п’єс Івана Франка, класика української драматургії, яка не втратила своєї актуальності і в наш час. У режисерському трактуванні Івана Уривського - це пластична драма, оповита містичною атмосферою та сповнена напруженого очікування. Знайомий усім зі школи "любовний трикутник" - Михайло-Анна-Микола, в цій виставі спалахне новою пристрастю та зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло якось підозріло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.
- Коли: 30 вересня, о 19:00
- Де: Театр "Золоті Ворота", вул. Шовковична, 7А
- Вартість: 320 грн.
по темі
Українські біженці в Ірландії почали отримувати фейкові листи
У середу, 27 вересня, мер Києва Віталій Кличко оголосив, що у столиці України десятки тисяч мешканців отримають можливість отримати адресну одноразову матеріальну допомогу
Осінь - час, коли хочеться оточити себе природною палітрою, теплими відтінками та затишком. Це також прекрасна можливість оновити свій гардероб та готуватися до прохолодних днів
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "Укренерго" наразі не планує вводити графіки відключень світла в Україні
У день осіннього рівнодення, яке настало 23 вересня, представники двох знаків зодіаку щедро озолотяться