Незважаючи на виклики та обмеження в країні, Київ готується до різноманітних подій, запланованих на період з 28 вересня по 1 жовтня. Ці заходи обіцяють подарувати городянам і гостям міста незабутні враження та додаткове натхнення.

Дитяча вистава "Хлопчик із бляшанки"

Дуже смішна дитяча комедія. Виявляється, що на пошті можна отримати велику бляшанку, в середині якої сидить хлопчик, якого звати Конрад. Саме це сталося з пані Бартолотті. Але, коли з’являєшся в історії так, як це зробив Конрад, дуже важко усвідомити що значить бути нормальною дитиною. Адже у бляшанці тобі про це не розповідали. І взагалі, після такої ізоляції особливо гостро хочеться бути справжньою людиною. Але як дізнатись, як бути нормальним? І хто саме визначає, що таке норма?

Коли: 2 та 30 вересня, о 16:00

Де: Театр Юного Глядача (ТЮГ), вул. Липська, 15/17

Вартість: від 150 грн

Концерт DOROFEEVA

Концерт української супер-зірки Наді Дорофєєвой в Boho Yosai. Вже відомі та знайомі хіти, а також нові пісні для гостей Yosai в цей вечір.

Коли: 29 вересня, 19:00

Де: Boho Yosai, вул. Мазепи, 1

Вартість: від 1400 грн.

ECO-EXPO - Екодні у Києві

На гостей виставки чекає широкий спектр екологічно чистих та натуральних продуктів харчування, товарів для дому, продукції для дітей і дорослих, натуральної косметики, екотоварів для здоров’я та господарств та багато іншого.

Коли: 28 вересня 2023 - 30 вересня 2023, 10:00 - 19:00.

Де: Броварський проспект, 15, метро Лівобережна.

Дитяча лялькова вистава "Котик та Півник"

Живуть ці друзі в одній хатинці біля лісу. Котик ходить щодня на полювання, а Півник порається і чекає на нього вдома. Адже хитра Лисичка вже давно мріє впіймати Півника! Щойно Котик іде в ліс, руда - з лісу! Обіцяє Півнику то горошок, то бобове зернятко, тільки визирни з хатки.

Коли: 30 вересня, о 11:00

Де: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А

Вартість: від 100 грн

Вистава "Три анекдоти на одну тему"

Комедія-детектив про подружню зраду. На вас чекає циганський танок, пластичні та танцювальні номери і життя у ритмі танго, сповнене пристрастю та емоцій. А головне, неймовірний гумор та іронія з якою актори переживають всі перипетії подружнього життя героїв. Всі проблеми, що виникають внаслідок невірності, доволі життєві та знайомі більшості людей. У нашій вистави впізнати себе зможуть і молоді пари, і подружжя з досвідом. Адже, в житті буває все.

Коли: 30 вересня, о 17:00

Де: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж

Вартість: 500 грн

Драма "Украдене щастя"

Це одна з найвідоміших п’єс Івана Франка, класика української драматургії, яка не втратила своєї актуальності і в наш час. У режисерському трактуванні Івана Уривського - це пластична драма, оповита містичною атмосферою та сповнена напруженого очікування. Знайомий усім зі школи "любовний трикутник" - Михайло-Анна-Микола, в цій виставі спалахне новою пристрастю та зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло якось підозріло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.