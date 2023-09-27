У середу, 27 вересня, у Ростові-на-Дону розпочалось ще один судовий розгляд справи, пов'язаної із захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це було оголошено радником мера Маріуполя, Петром Андрющенком.

Прямо зараз в Ростові-на-Дону розпочато нове судилище над нашими Героями Маріуполя з полку Азов. 24 Героїв росіяни засуджуватимуть до пожиттєвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну. Їм інкримінують ст. 278 (Насильственный захват власти) и ст. 205.5 (Участие в террористической организации) Кримінального кодексу росії. Ще раз. Громадянам України країна окупант інкримінує захоплення влади в Україні. Якщо був якись більший цинізм до цього, то тут остаточне дно.

Андрющенко наголошує, що сподівається на розголос, бо нічого іншого росія не боїться.

Це пряма та відверта відповідь путінського боягузливого режиму на розпочаті в Гаазькому міжнародному кримінальному суді слухання, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалося повернути.

Нагадаємо, що у Повітряних силах показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16.