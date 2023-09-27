В Україні стартує нова ініціатива фінансової підтримки для переселенців. ЇЇ суть полягає у наданні компенсацій за оренду житла у трьох областях - Черкаській, Київській та Кіровоградській. Про це стало відомо з прес-релізу БФ "Право на захист".

Благодійний фонд оголошує про запуск нової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб у співпраці з УВКБ ООН. У межах даного проєкту будуть проводитись виплати за оренду житла у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Як зазначає Інна Лациба, заступниця програмної координаторки з питань надання невідкладної фінансової допомоги БФ "Право на захист", зазвичай процес пошуку роботи, житла та адаптація на новому місці забирає час і потребує значних зусиль.

Мета програми – підтримати людей після вимушеного переміщення та сприяти їхній інтеграції. Грошова допомога на оренду житла дає можливість переїхати в більш комфортне житло, яке розташоване ближче до роботи, школи, або садочка.

Надана допомога передбачає компенсацію витрат на оренду житла для сімей, які скористаються цією програмою, і ця підтримка надається протягом шести місяців.

Заявку на участь в програмі можна подати особисто, прийшовши всією родиною до пункту прийому документів. При цьому важливо мати при собі оригінали необхідних документів.

Детальний перелік необхідних документів, адреси пунктів прийому документів та повна інформація щодо умов участі в програмі доступні на веб-сайті БФ "Право на захист" за цим посиланням.