Українські штурмовики продемонстрували вражаючий приклад координації та відваги під час евакуації пораненого бійця поблизу Бахмута. Ця операція відбувалася під потужним артилерійським обстрілом з боку окупантів і була важким випробуванням для всіх учасників.

За інформацією Третьої штурмової бригади ЗСУ, першою дією команди стало надання пораненому бійцю необхідної медичної допомоги, включаючи застосування турнікетів для зупинки кровотечі. Після цього вони розпочали евакуацію пораненого з місця, що перебувало під ворожим обстрілом, та прокладали шлях до найближчого безпечного бліндажа, який був під контролем українських сил.

Цей шлях евакуації виявився надзвичайно важким і небезпечним, оскільки військові довелося подолати майже два кілометри пішки через місцевість, яка колись була лісосмугою. Ворожий артилерійський обстріл продовжувався, і з цими труднощами довелося зіткнутися бійцям під час евакуації.

Ця історія є свідченням надзвичайної відваги та самопожертви наших військових, які готові ризикувати власним життям, щоб врятувати своїх товаришів. Українські штурмовики продовжують боротьбу за свободу та безпеку нашої країни, і їхні вчинки є істинним героїзмом у цих важких часах. Нехай вони завжди повертаються живими та незіпсованими, а їхня відвага буде прикладом для нас усіх.

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