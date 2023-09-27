Депутат Зорівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області Таміла Піскун заявляє про фактичну неготовність укриттів для дітей як місцевої школи, так і садочку "Яблунька". При цьому вона заявляє про додатковий збір коштів на ремонт укриття від батьків дітей, які відвідують садочок "Яблунька" та наводить фото докази неготовності укриття в місцевій школі. Про це йдеться у дописі на ФБ-сторінці.

"Вже 2 тижні наші діти ходять до шкіл та садочків. Ходять на свій страх і ризик. Тому, що невідомо куди прилетить ракета від того божевільного диктатора. А ситуація з укриттями в реальному житті трохи відрізняється від того, що прозвітовано чиновниками на папері. Найкращий приклад – Зорівська громада. Історія – давня та зі своїми хвостами. В місцевому садочку укриття де-факто немає. Перші тривоги вересня на зачинених дверях укриття біля садочка "Яблунька" висіла табличка – "в укритті ведуть ремонтні роботи". Ну і як вишенька на яблуньці. З батьків дітей садочка збирають кошти… на потреби ремонту укриття".

По словах депутата місцевої ради Таміли Піскун за всіма цими оборудками стоїть як Голова Зорівської громади, так і керівник Золотоніської райдержадміністрації:

"А коли хтось сміє щось сказати, то чують у відповідь: "Галина Петрівна (Галушко) все погодила з Іриною Володимирівною (Терновою). Ви думаєте укриття у місцевій Зорівській школі кращі? Підвальне приміщення абсолютно не пристосоване до використання як укриття. Там і без бомбардувань знаходитись небезпечно. А що вже казати про повноцінний і безпечний навчальний процес. Ані тобі повноцінної вентиляції, ані нормального освітлення. Суцільна профанація".